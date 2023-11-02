Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Sassuolo - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Spezia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Spezia maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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SASSUOLO - SPEZİA MAÇI CANLI İZLE