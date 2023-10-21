Haberler Futbol Luis Castro: Cristiano Ronaldo herkes için bir örnek!

Luis Castro: Cristiano Ronaldo herkes için bir örnek!

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan Castro, Ronaldo'nun iş disiplini hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Luis Castro: Cristiano Ronaldo herkes için bir örnek!

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, takımın süper starı Cristiano Ronaldo ile ilgili kendisine sorulan soruları cevapaladı.

Castro: "Ronaldo ile günlük çalışmalar nasıl geçiyor?" şeklinde sorulan soruya, "Kendine karşı katı olma, çalışma ve disiplin açısından küresel başarının en büyük örneği. Herkes için bir örnek. Ondan bir şey talep etmiyorum, buna gerek yok. Ronaldo zaten bunu kendisi yapıyor. Bize titizlik ve disiplin katıyor. Ronaldo her zaman kazanmak ve dünyaya kendini göstermek istiyor" ifadeleri kullandı.

Ek olarak Luis Castro, "Biz de şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Eğer iki turnuvada oynuyorsak, ikisini de kazanmak istiyoruz. Eğer üç olursa, üçünü de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Al Nassr'da bu sezon 11 maçta görev alan Portekizli süper star, 11 gol kaydederken 6 da asist yaptı.

DİĞER
Ünlü oyuncu Zeynep Koçak estetik bağımlısı mı oldu? "Yok artık bu sen olamazsın"
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon...
G.Saray'da şampiyonluk ateşi yakıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merih Demiral bıçak altına yattı
Real için Morinho iddiası!
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar
Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında yeni gelişme
TAB Gıda ne zaman sonuçlanır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide Filistin'e pankartlı destek! Derbide Filistin'e pankartlı destek! 20:22
Toroğlu: Kaleci ne yapsın! Toroğlu: Kaleci ne yapsın! 20:08
Toroğlu'dan G.Saray'ın yıldızına eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'ın yıldızına eleştiri! 20:08
PSG evinde rahat kazandı! PSG evinde rahat kazandı! 20:01
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon... Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon... 19:44
Icardi karşı karşıya kaçırdı! Icardi karşı karşıya kaçırdı! 19:40
Daha Eski
Mauro Icardi tarihe geçti! Mauro Icardi tarihe geçti! 19:32
Top direkten döndü! İşte derbide yaşanan o pozisyon Top direkten döndü! İşte derbide yaşanan o pozisyon 19:25
Manchester City 2 hafta sonra kazandı! Manchester City 2 hafta sonra kazandı! 19:20
Derbiye damga vuran koreografi! Derbiye damga vuran koreografi! 19:00
G.Saray'da yıldız isim ısınmaya çıkmadı! G.Saray'da yıldız isim ısınmaya çıkmadı! 18:47
Derbi öncesi kavga! İşte o görüntüler Derbi öncesi kavga! İşte o görüntüler 18:35