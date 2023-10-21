Luis Castro: Cristiano Ronaldo herkes için bir örnek!

Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, takımın süper starı Cristiano Ronaldo ile ilgili kendisine sorulan soruları cevapaladı.

Castro: "Ronaldo ile günlük çalışmalar nasıl geçiyor?" şeklinde sorulan soruya, "Kendine karşı katı olma, çalışma ve disiplin açısından küresel başarının en büyük örneği. Herkes için bir örnek. Ondan bir şey talep etmiyorum, buna gerek yok. Ronaldo zaten bunu kendisi yapıyor. Bize titizlik ve disiplin katıyor. Ronaldo her zaman kazanmak ve dünyaya kendini göstermek istiyor" ifadeleri kullandı.

Ek olarak Luis Castro, "Biz de şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Eğer iki turnuvada oynuyorsak, ikisini de kazanmak istiyoruz. Eğer üç olursa, üçünü de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Al Nassr'da bu sezon 11 maçta görev alan Portekizli süper star, 11 gol kaydederken 6 da asist yaptı.