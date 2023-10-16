BOSNA HERSEK PORTEKİZ maçı hangi kanalda? Bosna Hersek - Portekiz maçı ne zaman?

Bosna Hersek - Portekiz maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Portekiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bosna Hersek - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Portekiz maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.