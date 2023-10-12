ESTONYA AZERBAYCAN maçı hangi kanalda? Estonya - Azerbaycan maçı ne zaman?

Estonya - Azerbaycan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya sahasında Azerbaycan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Estonya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estonya - Azerbaycan maçı 13 Ekim Cuma günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.