Adrien Rabiot'dan çarpıcı sözler! "Ballon d'Or Lionel Messi'nin hakkı değil"

Juventus'un 28 yaşındaki oyuncusu Adrien Rabiot, Ballon d'Or için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fransız futbolcu, Ballon d'Or'u Erling Haaland'ın ya da 2022 Dünya Kupası'nda kariyerindeki 2. Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaptıran Kylian Mbappe'nin kazanması gerektiğini söyledi.

Rabiot yapmış olduğu açıklamada, "Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanacağını çok duyuyorum ama bence ödül ona verilmemeli." şeklinde konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, "Gerçekçi olmak gerekirse bu ödülü Erling Haaland veya Kylian Mbappe'den birinin alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.