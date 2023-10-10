Haberler Futbol Adrien Rabiot'dan çarpıcı sözler! "Ballon d'Or Lionel Messi'nin hakkı değil"

Adrien Rabiot'dan çarpıcı sözler! "Ballon d'Or Lionel Messi'nin hakkı değil"

2019-2020 sezonundan bu yana İtalya Seri A ekibi Juventus'un formasını terleten Fransız futbolcu Adrien Rabiot, Lionel Messi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ballon d'Or'un onun hakkı olmadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu kimin kazanması gerektiğine dair de konuştu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 18:48
Adrien Rabiot'dan çarpıcı sözler! "Ballon d'Or Lionel Messi'nin hakkı değil"

Juventus'un 28 yaşındaki oyuncusu Adrien Rabiot, Ballon d'Or için çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fransız futbolcu, Ballon d'Or'u Erling Haaland'ın ya da 2022 Dünya Kupası'nda kariyerindeki 2. Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaptıran Kylian Mbappe'nin kazanması gerektiğini söyledi.

Rabiot yapmış olduğu açıklamada, "Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanacağını çok duyuyorum ama bence ödül ona verilmemeli." şeklinde konuştu.

28 yaşındaki futbolcu, "Gerçekçi olmak gerekirse bu ödülü Erling Haaland veya Kylian Mbappe'den birinin alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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