Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Bursa Yıldırım Spor ile İnegöl Kafkas Gençlikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSA YILDIRIM SPOR - İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlikspor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.