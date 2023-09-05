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Brezilya'dan flaş Antony kararı!

Son dakika spor haberi: Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına saldırıda bulunduğu iddiası sebebiyle Manchester United forması giyen Antony'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:29
Brezilya'dan flaş Antony kararı!

Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek." ifadelerini kullandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gole imza atan Antony, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistle oynamıştı.

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