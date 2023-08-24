A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Ermenistan aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında 8 Eylül Cuma günü sahasında karşılaşacağı Ermenistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov yönetimindeki Ermenistan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ognjen Cancarevic (FC Alashkert), Arsen Beglaryan (FC Ararat-Armenia), Stanislav Buchnev (FC Pyunik)

Savunma: Varazdat Haroyan (FC Astana), Kamo Hovhannisyan (FC Astana), Georgiy Harutyunyan (FC Krasnodar), Nair Tiknizyan (FK Lokomotiv Moskva), Andre Calisir (IF Brommapojkarna), Styopa Mkrtchyan (NK Osijek), Zhirayr Margaryan (FC Urartu), Erik Piloyan (FC Urartu), Sergey Muradyan (FC Noah), Taron Voskanyan (FC Alashkert)

Orta saha: Eduard Spertsyan (FC Krasnodar), Tigran Barseghyan (SK Slovan Bratislava), Vahan Bichakhchyan (MKS Pogon Szczecin), Lucas Zelarayan (Al-Fateh SC), Ugochukwu Iwu (FC Rubin), Artak Dashyan (FC Pyunik), Wbeymar Angulo (FC Alashkert), Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia)

Forvet: Norberto Briasco Balekian (CA Boca Juniors), Sargis Adamyan (1.FC Köln), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach).