Süratli kadınlar

Kadım Milli Futbol Takımları ile Sürat Kargo arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. TFF'nin Riva'daki Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sponsorlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde futbolumuzu ileri taşımak için başlattığımız proje ve uygulamalarımızı en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz. İnşallah attığımız tohumların meyvelerini alacağız ve attığımız yeni tohumları yeşerteceğiz. Uzun süren bir emekleme dönemi geçirdik. Artık koşmamız gerekiyor" dedi. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz da "Kadın Milli Futbol Takımlarının gücünü artırmak, hızına hız katmak için 'Gücünde Sürat var.' sloganıyla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Çıktıkları yolculuklarda biz de onlarlayız" diye konuştu.