Haberler Futbol Nuri Şahin: Manchester City'den tarafız!

Nuri Şahin: Manchester City'den tarafız!

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da yapılan Şampiyonlar Festivali’nde konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, finaldeki favorisini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 17:48
Nuri Şahin: Manchester City'den tarafız!

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Manchester City ile Inter'in oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için yaptığı açıklamada, "Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City'nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City'den tarafız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı'da yapılan Şampiyonlar Festivali'nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası'nda Hamit Altıntop'un takımında yer alan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final maçı hakkında düşüncelerini dile getiren Şahin, "Favori Manchester City. Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazansın. City'nin futbolunu çok beğenen bir insan olarak, bir hoca olarak bir tık City'den tarafız. Hakan olduğu için taraf olmamaya çalışıyorum. İki tarafta da Türk var. Kupa bir Türk'ün elinde kalkacak. Hem Hakan'a hem İlkay'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu"

Geride kalan sezonu değerlendiren Nuri Şahin, "Farklı bir sezon oldu. Hem Katar arasıyla ondan sonra yaşadığımız deprem felaketiyle hepimiz için zor bir sezon oldu. İyisiyle, kötüsüyle sezonu geride bıraktık. Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Futbolun her şey olmadığını öğrendiğimiz bir sezon oldu ne yazık ki, deprem felaketiyle beraber" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan yeni sezon bombaları! 2 yıldız isim geliyor...
"Eşim benden boşanmıyor" diyerek çatıya çıktı: Oğlum in aşağı, benim senden başka kimim var
F.Bahçe'nin gözdesiydi! Resmen imzayı attı
Aslan'da hücuma Nijeryalı kule!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cafu'nun takımı şampiyon!
Nesta'nın takımı 3. oldu!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo için şok iddia! G.Saray... Zaniolo için şok iddia! G.Saray... 18:44
Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! Abdülkerim Bardakcı'dan çarpıcı istatistik! 18:30
Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir Hakan Çalhanoğlu: Ülkem beni destekleyecektir 18:29
Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! Tahkim Kurulu'ndan flaş Şenol Güneş kararı! 18:18
Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! Nuri Şahin Bir hoca olarak City'den tarafız! 17:48
Cafu'nun takımı şampiyon! Cafu'nun takımı şampiyon! 17:10
Daha Eski
Nesta'nın takımı 3. oldu! Nesta'nın takımı 3. oldu! 16:41
"Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" "Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapacağız" 16:32
Cafu'nun takımı finale yükseldi! Cafu'nun takımı finale yükseldi! 16:17
Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! Hamit Altıntop'un takımı Figo'ya mağlup! 16:10
Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Türkiye - Galler maçı saat kaçta? 15:59
Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde Osman Aşkın Bak Şampiyonlar Ligi Festivali'nde 15:54