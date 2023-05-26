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Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı

Hollanda 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Feyenoord, teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 16:50
Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı.

Feyenoord Kulübü, 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Slot yönetiminde bu sezon Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.

Slot'un teknik direktörlüğünde geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan Feyenoord, Roma'ya 1-0 kaybetmişti.

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