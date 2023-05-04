Haberler Futbol Avai'de Alex de Souza dönemi sona erdi

Avai'de Alex de Souza dönemi sona erdi

Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolarını ayırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:01
Avai'de Alex de Souza dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, De Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Daha önce Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Brezilya ekibi, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 16. sırada yer alıyor.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.

DİĞER
Yine soluksuz izlendi! Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede!
Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle el ele yakalandı o isim bakın kim çıktı! 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yü çabuk unuttu görenler: "Yaşı yaşına..."
Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken...
G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haaland rekorlara doymuyor
Depremzede 20 çocuk yıldızlarla buluştu
5 Mayıs 2023 Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Diyanet 4 bin 538 personel başvuru ekranı 2023!
Hıdırellez günah mı, dinimizde yeri nedir Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu F.Bahçe'de şok ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu 12:46
G.Saray'a Paredes müjdesi! G.Saray'a Paredes müjdesi! 12:43
Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı! Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta heyecanı! 12:08
76ers'ı farklı yenen Celtics seriyi eşitledi 76ers'ı farklı yenen Celtics seriyi eşitledi 12:03
Haaland rekorlara doymuyor Haaland rekorlara doymuyor 12:01
Emekliliğin kıyısından MVP'liğe: Joel Embiid Emekliliğin kıyısından MVP'liğe: Joel Embiid 12:01
Daha Eski
Avai'de Alex ile yollar ayrıldı Avai'de Alex ile yollar ayrıldı 11:56
Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor! Beşiktaş’ta Muleka paylaşılamıyor! 11:29
G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor! G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor! 11:26
Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... 10:54
Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! 10:48
Udinese - Napoli maçı saat kaçta? Udinese - Napoli maçı saat kaçta? 10:23