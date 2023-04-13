İsmi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez Olympiakos'tan ayrıldı!

Yunanistan ligi takımlarından Olympiakos, Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodriguez ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber kulübün resmi hesaplarından da duyuruldu.
Açıklamada, "James her zaman kulübümüzün bir parçası ve "kırmızı-beyazlılar" ailesinin bir üyesi olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
James Rodriguez'in ismi son dönemlerde sıklıkla Beşiktaş ile anılıyordu.
OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 13, 2023