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İsmi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez Olympiakos'tan ayrıldı!

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez, Olympiakos'tan ayrıldı. Ayrılık, Yunan kulübünün resmi hesaplarından duyuruldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 18:20
İsmi Beşiktaş'la anılan James Rodriguez Olympiakos'tan ayrıldı!

Yunanistan ligi takımlarından Olympiakos, Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodriguez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber kulübün resmi hesaplarından da duyuruldu.

Açıklamada, "James her zaman kulübümüzün bir parçası ve "kırmızı-beyazlılar" ailesinin bir üyesi olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

James Rodriguez'in ismi son dönemlerde sıklıkla Beşiktaş ile anılıyordu.

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