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İtalya 1-2 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubunda İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada İngiltere İtalya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 00:51
İtalya 1-2 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere, deplasmanda İtalya'ya konuk oldu.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı İngiltere ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan İngiltere, 13. dakikada Rice ve 44. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 56. dakikaya gelindiğinde İtalya ile ilk maçına çıkan Retegui'nin golüyle fark bire indi. 80. dakikada İngiltere'den Luka Shaw ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda İtalya baskısı sonuç vermeyinde İngiltere Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlayan taraf oldu.

Gruptaki ikinci maçında İngiltere Ukrayna'yı konuk ederken İtalya ise Malta deplasmanına çıkacak. İki karşılaşma da 26 Mart Pazar günü oynanacak..

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