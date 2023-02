FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Türkiye için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. FIFA'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Infantino, futbol camiası adına, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini belirterek, "Onlar için dua ediyoruz. Bu zor dönemde iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA President Gianni Infantino: "On behalf of the global football community, I would like to extend my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives at the earthquakes in Türkiye and Syria."