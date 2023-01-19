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Inter'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Inter, İtalya Süper Kupası finalinde Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Inter'in sosyal medya hesabından, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:32
Inter'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakibi Milan'ı 3-0 mağlup eden Inter, şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan'da oynanan finali kazanan Inter, bu kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı.

Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 84 dakika sahada kaldı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Inter'in sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evet, Hakan Çalhanoğlu'nu gerçekten bonservis ödemeden transfer ettik." denildi.

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