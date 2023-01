Inter'den Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

İtalya Süper Kupası'nda ezeli rakibi Milan'ı 3-0 mağlup eden Inter, şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan'da oynanan finali kazanan Inter, bu kupayı 7. kez müzesine götürmeyi başardı.

Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 84 dakika sahada kaldı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Inter'in sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu paylaşımı geldi.



Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evet, Hakan Çalhanoğlu'nu gerçekten bonservis ödemeden transfer ettik." denildi.

Yes, we really did sign Hakan Çalhanoğlu on a free transfer 😊#SupercoppaItaliana #ForzaInter pic.twitter.com/4BnpORh8Zm