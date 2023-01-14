Shakira'dan Pique'ye şarkılı gönderme! Rekor kırdı

Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Shakira'nın, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kendisini aldatmasına değindiği yeni şarkısı dijital platformlarda izlenme rekorları kırdı.
Dünyaca ünlü pop müzik yıldızı Shakira'nın, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kendisini aldatmasına değindiği yeni şarkısı dijital platformlarda izlenme rekorları kırdı.
BBC'nin haberine göre Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı kısa bir sürede YouTube'da 100 milyona yakın bir izlenme ile ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı. Şarkıda Pique'nin yeni partneri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir kadına gönderme yapan Shakira, Pique'nin kendisinden sonra bu kişiyle birlikte olmasını vizyonsuzluk olarak anlatıyor.
Shakira şarkıda Pique'nin "vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu" söylüyor. Bu şarkı, Shakira'nın Arjantinli prodüktör DJ Bizarrap'la birlikte ilk çalışması oldu.
Bu Shakira'nın ayrılığı hakkında yazdığı ilk şarkı değildi. Üç ay önce piyasaya sürdüğü Monotonia şarkısı, son eseri gibi bir intikam şarkısı değil, kalp kırıklığını anlattığı türden bir şarkıydı.
45 yaşındaki Shakira, 11 yıllık birlikteliklerinin ardından 35 yaşındaki eski futbolcudan geçen yıl ayrılmıştı. Çiftin Sasha ve Milan adında iki çocuğu da var.