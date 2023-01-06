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Chelsea Marcus Thuram için bastırıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferdeki yeni hedefini belirledi. Fransız basınında yer alan habere göre, Londra temsilcisi Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram'ı kadrosuna katmak istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 19:40
Chelsea Marcus Thuram için bastırıyor!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, transferdeki yeni hedefini belirledi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Londra temsilcisi Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram'ı kadrosuna katmak istiyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Fransız forvetin adı Chelsea'nin yanı sıra Manchester United, Inter ve Bayern Münih ile de anılıyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Mönchengladbach forması altında Bundesliga'da çıktığı 15 maçta, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Thuram, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Thuram, Katar'daki kupada 5 maçta 2 asist yaptı.
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