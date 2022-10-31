Haberler Futbol Küme düşen Atletico Patronato Arjantin'de kupa kazandı!

Küme düşen Atletico Patronato Arjantin'de kupa kazandı!

Arjantin kulübü , Güney Amerika'da büyük bir sürprize imza attı. Boca Juniors'ın şampiyonluğu sonrası ligden düşmesi kesinleşen Atletico Patronato, kulüp tarihinin en önemli başarısını elde etti. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:28
Küme düşen Atletico Patronato Arjantin'de kupa kazandı!

Arjantin Kupası finalinde Talleres'i 1-0 yenen Atletico Patronato, şampiyon olarak kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen organizasyonun Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, turnuvanın sürpriz takımı Atletico Patronato ile Talleres karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Atletico Patronato, 78. dakikada Tiago Banega'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

Turnuvanın çeyrek finalinde River Plate'i, yarı finalinde ise Boca Juniors'ı eleyerek büyük sürpriz gerçekleştiren Atletico Patronato, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Geçen hafta Boca Juniors'ın şampiyonluğuyla sona eren ligde küme düşen Atletico Patronato, bu başarısıyla 2023 Libertadores Kupası'na grup aşamasından katılma ve 2022 Arjantin Süper Kupa'da finale çıkma haklarını kazandı.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın plaj keyfi!
İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!
Veryansın ettİ! "Arda Güler..."
Buruk'un kafası karıştı! Boey mi Dubois mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Spor Ajansı
Karşıyaka fırsat tepti!
Döviz ve Altın Kuru canlı takibi (31 Ekim)
Sayısal Loto sonuçları (31 Ekim 2022)
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Messi imzayı atıyor! İşte yeni adresi Messi imzayı atıyor! İşte yeni adresi 12:49
Beşiktaş'ta özel görüşme! Güneş ve Rosier... Beşiktaş'ta özel görüşme! Güneş ve Rosier... 12:48
Veryansın ettİ! "Arda Güler..." Veryansın ettİ! "Arda Güler..." 12:47
Küme düşen Atletico Patronato Arjantin'de kupa kazandı! Küme düşen Atletico Patronato Arjantin'de kupa kazandı! 12:28
UEFA'dan Maxi Gomez’e ceza! UEFA'dan Maxi Gomez’e ceza! 12:04
TBF maçları erteledi! TBF maçları erteledi! 11:57
Daha Eski
Baliç F.Bahçe'yi değerlendirdi! "Çare bulunamıyor" Baliç F.Bahçe'yi değerlendirdi! "Çare bulunamıyor" 11:56
Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! Abdülkadir Ömür'e yeni sözleşme! 11:08
Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı Alperen Şengün'ün 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı 10:57
Monza - Bologna maçı hangi kanalda? Monza - Bologna maçı hangi kanalda? 10:34
Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Roma maçı hangi kanalda? 10:27
Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? Milli stoper Süper Lig devine mi geliyor? 10:26