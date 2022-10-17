TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Fatih Terim...

Futbol-siyaset ilişkisi yıllardır tartışılan bir konu...

Federasyonda görev yapan arkadaşlarım liyakat sahibi. Bu göreve seçildiğimde, tarafsız ve bağımsız şekilde görevimi yürüteceğimi beyan etmiştim. 4 aya yakın süredir başkanım, beni Ankara'dan kimse aramadı veya hiçbir konuda müdahalede bulunulmadı. Eğer siz kendiniz gidip talepte bulunmazsanız, size de kimse müdahale etmez. İşinizi doğru yaparsanız, dürüst ve eşit mesafede olursanız, size de kimse karışmaz. Sporumuza büyük yatırımlar yapıldı. Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var. Kendisi futbola çok önem veren biri. Sadece futbol değil, sporun her alanına destek veriyor. 2023 hem Cumhuriyetimizin hem de TFF'nin 100. yılı. Yakında Külliye'de bir futbol müzesi açılacak. Bunun da müjdesini vermek isterim.