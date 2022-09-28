Haberler Futbol Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 23:07
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Manisa'da faaliyet gösteren bir fidancılık firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Saruhanlı ilçesine gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sneijder, ziyaretinde belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye başkanı Bilgin'e Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formasını hediye eden Sneijder, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bilgin de Sneijder'e içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim ederek, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını vurguladı.

DİĞER
Mehmet Dinçerler ve Zehra Çilingiroğlu'nun aşk iddialarına Hülya Avşar ateş püskürdü!
Milletvekili adayı yasak aşk kurbanı oldu! Seçim öncesi sevgilisi göğsünden bıçakladı
Sultanlar Dominik'i devirdi!
Boyabat Bursa'da turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Shabab Al Ahli Jason Denayer'i açıkladı
Al Jazira Filip Novak'ı kadrosuna kattı
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wesley Sneijder'den Türkiye ziyareti Wesley Sneijder'den Türkiye ziyareti 23:07
Shabab Al Ahli Jason Denayer'i açıkladı Shabab Al Ahli Jason Denayer'i açıkladı 22:56
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 22:10
Boyabat Bursa'da turladı! Boyabat Bursa'da turladı! 21:58
F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor 21:05
Cimbom Adana Demirspor maçına hazırlanıyor Cimbom Adana Demirspor maçına hazırlanıyor 21:01
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 20:56
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 20:52
Al Jazira Filip Novak'ı kadrosuna kattı Al Jazira Filip Novak'ı kadrosuna kattı 20:30
Bursaspor - Boyabat 1868 | CANLI Bursaspor - Boyabat 1868 | CANLI 19:57
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 19:22
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI izle Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı CANLI izle 18:43