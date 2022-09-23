Haberler Futbol Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae Kore basınına açıklamalarda bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 19:07
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae İtalya Serie A'ya kısa sürede adapte oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Koreli stoper gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

7 haftasının geride kaldığı İtalya'da Napoli liderliğin sahibi oldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Kim, Napoli'de gösterdiği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Kim Kore basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak 25 yaşındaki futbolcu, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Ben ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim" dedi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Napoli'ye adaptasyonu için konuşan Kim Min Jae, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Ayak uyduramazsam, oynayamayacağımı düşündüm.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Takım arkadaşlarım da bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

"EN ÇOK ZORLANDIĞIM FORVET GIROUD"

İtalya Serie A'da en çok zorlandığı rakibin kim olduğu sorulan savunma oyuncusu, "Oliver Giroud. Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Ona karşı pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika onu marke etmeye odaklanmalısınız" diye konuştu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

Kim Min-Jae Napoli formasıyla 8 maçta görev aldı. Koreli stoper 2 gol katkısı sağladı.

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