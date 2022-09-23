Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae Kore basınına konuştu

18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae İtalya Serie A'ya kısa sürede adapte oldu.
Koreli stoper gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae İtalya Serie A'ya kısa sürede adapte oldu.
Koreli stoper gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Kim, Napoli'de gösterdiği performansla şimdiden taraftarın sevgilisi haline geldi.
Kim Kore basınına açıklamalarda bulundu.
Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak 25 yaşındaki futbolcu, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor.
Ben ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim" dedi.
Napoli'ye adaptasyonu için konuşan Kim Min Jae, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var.
Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım.
Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm.
Ayak uyduramazsam, oynayamayacağımı düşündüm.
Takım arkadaşlarım da bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.
"EN ÇOK ZORLANDIĞIM FORVET GIROUD"
İtalya Serie A'da en çok zorlandığı rakibin kim olduğu sorulan savunma oyuncusu, "Oliver Giroud. Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor.
Ona karşı pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika onu marke etmeye odaklanmalısınız" diye konuştu.
Kim Min-Jae Napoli formasıyla 8 maçta görev aldı. Koreli stoper 2 gol katkısı sağladı.