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UEFA Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi

Son dakika spor haberi: UEFA, Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 19:35
UEFA Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) toplantısında alınan kararlar, UEFA'nın internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Fenerbahçe'ye, Austria Wien'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, meşale yakma (54 bin 250 euro) ve sahaya girme (10 bin euro) suçlarından toplam 64 bin 250 avro para cezası verildi.

Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 avro) ve meşale yakılması (2500 euro) nedeniyle toplam 57 bin 500 euro ceza aldı.

Demir Grup Sivasspor, Malmö'yü ağırladığı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanşında sahaya madde atılması (30 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro) ve meşale yakılması (1500 euro) yüzünden toplam 46 bin 500 euro cezaya çarptırıldı.

Medipol Başakşehir'e ise Antwerp ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu rövanşında meşale yakıldığı gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildi.

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