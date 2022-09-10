Haberler Futbol Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi? - İngiltere Championship

Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi? - İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 9. haftada Cardiff City karşı karşıya gelmesi beklenen Hull City müsabakası hakkında arama motorlarında Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? Cardiff City - Hull City ertelendi mi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Cardiff City - Hull City maçı hakkında tüm merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:30
Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi? - İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 9. hafta maçında Cardiff City ile Hull City'nin kritik maçta kozlarını paylaşması bekleniyordu. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılırken sporsveverlerin merak ettiği Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City ertelendi mi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CARDIFF CITY - HULL CITY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Premier Lig, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden dolayı Premier Lig'de bu hafta sonu müsabakalar oynanmayacak.

CARDIFF CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen maçların oynanıp oynanmayacağı yakında belli olacakken The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig yönetimi, 19 Eylül'de yapılması planlanan cenaze töreni nedeniyle 8. hafta maçlarının da ertelenmesini görüşüyor.

PREMIER LİG MAÇLARI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."

DİĞER
Son dakika: Emre Belözoğlu Avrupa'da bir ilki başardı! Medipol Başakşehir tarihine geçti...
Adana'da eski sevgili dehşeti! Midesinin yüzde 30'u alındı 135 dikiş atıldı
Jorge Jesus kararını verdi! 3 yolcu...
Yusuf Demir kriz çıkarttı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nın finalinin oynanacağı stat açıldı
Yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 10 Eylül Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 10 Eylül Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp... İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp... 12:05
Hayrettin’den Icardi ve Mata açıklamaları! Hayrettin’den Icardi ve Mata açıklamaları! 11:55
Fırtına Kasayı dolduracak! Fırtına Kasayı dolduracak! 11:49
Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? 11:41
Jorge Jesus kararını verdi! 3 yolcu... Jorge Jesus kararını verdi! 3 yolcu... 11:30
Yusuf Demir kriz çıkarttı! Yusuf Demir kriz çıkarttı! 11:06
Daha Eski
Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:00
Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:56
Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:52
Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:47
Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:43
Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! Icardi PSG'ye dönecek mi? Hocası konuştu! 10:42