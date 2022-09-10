Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi? - İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 9. hafta maçında Cardiff City ile Hull City'nin kritik maçta kozlarını paylaşması bekleniyordu. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılırken sporsveverlerin merak ettiği Cardiff City - Hull City maçı ne zaman oynanacak? | Cardiff City - Hull City ertelendi mi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CARDIFF CITY - HULL CITY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Premier Lig, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden dolayı Premier Lig'de bu hafta sonu müsabakalar oynanmayacak.

CARDIFF CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen maçların oynanıp oynanmayacağı yakında belli olacakken The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig yönetimi, 19 Eylül'de yapılması planlanan cenaze töreni nedeniyle 8. hafta maçlarının da ertelenmesini görüşüyor.

PREMIER LİG MAÇLARI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak üzere ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En uzun süredir hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, aynı zamanda dünya çapında ona hayran olan milyonlarca insan için son derece üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha fazla bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."