Alt liglerden haberler (17.08.2022)

İŞTE TARAFTAR!
Sezona Sakaryaspor galibiyeti ile başlayan Göztepe, taraftarıyla yeniden bütünleşti. Takımı deplasmanda destekleyen binlerce Göztepeli, maç bitiminde futbolcularla adeta kenetlendi.
BAKKAL İNANIYOR
Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal takımının çıkış yakalayacağını söyledi. Bakkal "Yenilsek de Eyüp deplasmanında takımımın performansından memnun kaldım" diye konuştu.
SADECE 2 GENÇ
Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de deneyimli ayakları oynatmayı tercih etti. G.Birliği maçında alt yapıdan yetişen sadece 2 oyuncu (Ali Emre ve sağ bek Furkan) 11'de şans buldu.
BODRUM TEMKİNLİ
1. Lig'de ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü maçına odaklandı. teknik direktör İsmet Taşdemir "Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız" dedi.
ESKİLERE KARŞI
Altay, pazar günü Pendikspor deplasmanında eski futbolcularına rakip olacak. Pendik'in kadrosunda daha önce Altay forması giymiş 6 futbolcu yer alıyor. Leandro Kappel, Khaly Thiam ve Murat Akça, Adrien Regattin ve Berkay Sülüngöz bu kez Pendik için ter dökecek.
ÖZKAN SİVAS'TA
Sivas Belediyespor, bir takviye daha gerçekliştirdi. Antalyaspor'un genç kalecisi Doğukan Özkan'ı renklerine bağladı. Doğukan Özkan ile 2 yıllık olarak anlaşmaya varıldı. Genç kaleci daha öncesinde Beşiktaş altyapısından yetişmiş ve Antalyaspor formasını giymişti.
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