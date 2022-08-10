Haberler Futbol REAL MADRID - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid ve Eintracht Frankfurt karşılaşması için geri sayım devam ediyor ve UEFA Süper Kupa final maçının kazanarak kupanın sahibi olmak isteyen iki takım için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'leri!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00
REAL MADRID - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE | Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Real Madrid ve Eintracht Frankfurt, kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Futbolseverler tarafından Real Madrid - Eintracht Frankfurt karşılaşmasının detayları araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanacak ve 10 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid:
Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Frankfurt:
Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre

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