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Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Guimaraes ile Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri kapsamında yapılacak maçta karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Guimaraes ve Hajduk Split kozlarını paylaşacak. İşte Guimaraes - Hajduk Split maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri kapsamında Guimaraes ile Hajduk Split kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, 'Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken; Guimaraes - Hajduk Split maçının detayları haberimizde...

GUIMARAES - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri kapsamında Guimaraes - Hajduk Split maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. BGuimaraes - Hajduk Split maçının yayıncısı bulunmuyor.

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