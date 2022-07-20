Ferencvaros - Slovan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutları için yarışacak olan Ferencvaros ve Slovan 2. ön eleme turunda karşı karşıya geşecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ferencvaros - Slovan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FERENCVAROS - SLOVAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Slovan maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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