Alt liglerden haberler (11.07.2022)

ALİ ADNAN DÖNÜŞE HAZIR

Çaykur Rizespor'un, eski oyuncusu Ali Adnan'la görüşmelere başladığı öğrenildi. Son olarak Danimarka ekibi Vejle'de forma giyen 28 yaşındaki sol bek teklife olumlu yaklaştı. 2013- 2015 arasında Rize'de oynayan Iraklı oyuncu, 2.2 milyon euro'ya Udinese'ye satılmıştı.

ERZURUM'A DEV TALİP!

1. Lig'de transfer yasağı bulunan BB Erzurumspor'a City Football Group'un talip olduğu öne sürüldü. Başta Manchester City olmak üzere 12 takıma sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli grubun görüşmelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldiği bildirildi.

AKHİSAR'DA KONGRE KARARI

Kayyum atanan Akhisarspor'da kongre kararı alındı. Kayyum olarak atanaan mevcut üyelerden Halil İbrahim Doğan, görev sürelerinin 3 ay olduğunu ve en kısa zamanda kulübü kongreye götüreceklerini bildirdi. Karar gereği kulübe yeni üye alımının olmayacağı bildirildi.

ALTINORDU'DA TEK HEDEF SÜPER LİG

Altınordu'nun tecrübeli ismi Kubilay Aktaş, bu sezon hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu bildirdi. 27 yaşındaki orta saha, "Geçen sezonun son 10 haftasında iyi bir çıkış yakaladık. Ara vermemişiz gibi lige başlayacağız. Bu sezon Süper Lig hedefi koyduk. Hedefi gerçekleştireceğiz" dedi.

MANİSA FK'DEN DOUGLAS HAREKATI

Stoper takviyesi için düğmeye basan Manisa FK, Giresunspor'dan ayrılan Douglas'ı gündemine aldı. 32 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi. Sao Paulo, Chapecoense ve Dnipro gibi takımlarda oynayan Douglas, geçen sezon imza attığı Giresun'da 11 karşılaşmaya çıkmıştı.

GÖZTEPE'DE METE ATAĞI

Transferde hareketli günler geçiren Göztepe, hücum hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı- kırmızılılar, bonservisi Başakşehir'de bulunan Mete Kaan Demir'le görüşmelere başladı. Geçen sezonu Eyüpspor'da geçiren 24 yaşındaki sol kanadın, Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Hannover 96'da yetişen Mete, Eskişehir ve Başakşehir'de top koşturdu. Geçen sezon ise 24 karşılaşmaya çıktığı Eyüpspor'da 2 kez gol sevinci yaşadı.

KAF-KAF'TA İKİ YOLCU VAR

Karşıyaka'da geçen sezon kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki sağ kanat Mustafa Çalışkan ve 22 yaşındaki santrfor Batuhan Kara yeni sezonda da olmayacak. Alanya Kestelspor'a kiralık giden 23 yaşındaki sağ bek İlyas Kahraman ise geri dönecek.

BODRUM'DA ERKAN KALDI

Bodrumspor, tecrübeli oyuncusu Erkan Değişmez'i kadrosunda tuttu. 35 yaşındaki orta saha ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 2014'te bu yana yeşil-beyazlı takımda görev yapan Erkan, 195 karşılaşmada forma giydi. 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

ALTAY'DA ULUÇ SÜRPRİZİ

Transfer yasağı bulunan Altay'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah- beyazlılar, 2019'da futbola veda eden ve Altay'da yardımcı antrenörlük yapan Murat Uluç'a sarıldı. Takımla idmanlara çıkan 41 yaşındaki Uluç'a, iş başa düşerse futbolcu lisansı çıkartılacak.