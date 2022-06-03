TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi Kulüpler Birliği Vakfı'yla bir araya geldi:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, 16 Haziran'da gerçekleştirilecek TFF Olağanüstü Genel Kurulu öncesi yayın ihalesi ile hakem performansları da dahil olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini kulüp başkanlarıyla paylaştı.

Yaptığı sunumda dünya futbolundan birçok konuda örnekler veren Mehmet Büyükekşi, yayın ihalesi, yabancı sayısı, harcama limiti, hakem performansları ile atamalar, adaletli ceza mekanizması, temsilcilik yapılanmasının gözden geçirilmesi, raporların standart hale getirilmesi ve deplasman yasağı konularındaki temel sorunlara kalıcı çözümler getirileceğini anlattı.

Yabancı kontenjanının 14'den 12'ye indirilmemesi gerektiğini vurgulayan Büyükekşi'nin sunumunda, harcama limitinde yeni kanunun altında yer alacak yönetmeliklerde kulüplerin lehine iyileştirmeler yapılması, hakem performanslarının belirli kriterlerle yapay zeka sisteminde değerlendirilmesi ve deplasman yasağının kaldırılması gibi konular dikkati çekti.

"EN ÖNEMLİ SORUN GÜVEN"

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun en önemli sorununun güven olduğunu belirterek, "Dostum ve yol arkadaşım rahmetli Hasan Doğan, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Bu davetinize icabet ederken, bu mirası en iyi şekilde temsil etmenin hepimizin boynuna borç olduğunu düşünerek burada bulunduğumu söylemek isterim. Ben bu yola, büyük bir iyi niyetle ve sizlere güvenerek çıktım, umuyorum aynı duygular içerisinde bu önemli bir yolculuğu, birlikte tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yayın ihalesi konusunda beklentilerin ve ihtiyaçların çok altında bir teklif olduğunu anlatan Büyükekşi, bazı ek kaynaklarla kulüplere aktarılacak toplam rakamı yüzde 15 oranında arttırabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Hakem performanslarına ilişkin de görüşlerini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda, Kulüpler Birliğinin görevlendireceği yetkilendirilmiş bir kişinin de yer alacağı lig koordinasyon kurulu planım var. Birlikte ve titizlikle çalışarak, adil, güvenilir ve örnek bir yenilik yaratalım istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.