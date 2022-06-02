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İspanya Portekiz maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dünya futbolunun iki dev ekibi İspanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor. İspanya Portekiz maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 22:00
İspanya Portekiz maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta İspanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar haberimizde...

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Portekiz maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

İspanya: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Llorente, Alba; Gavi, Busquets, Soler; Sarabia, Morata, Ferrán.

Portekiz: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Otávio, Moutinho, Bruno Fernandes; Leao, André Silva, Bernardo Silva

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