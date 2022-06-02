İspanya Portekiz maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 2. Grup'ta İspanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili detaylar haberimizde...

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Portekiz maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ

İspanya: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Llorente, Alba; Gavi, Busquets, Soler; Sarabia, Morata, Ferrán.

Portekiz: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Otávio, Moutinho, Bruno Fernandes; Leao, André Silva, Bernardo Silva