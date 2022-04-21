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Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

Roman Abramovich'in Chelsea'yi satma kararı almasının ardından İngiliz devinin yeni sahibinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Abramovich'e teklif yapan isimler arasında olan Martin Broughton arkasına spor camiasından önemli kişilerin sponsorluğunu aldı. Formula 1 pilotu Lewis Hamilyon ile Amerikalı tenisçi Serena Williams, Broughton'a 10'ar milyon sterlinlik yatırım kararı aldı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:19 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:31
Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

Formula 1 takımlarından Mercedes'in başarılı pilotu Sir Lewis Hamilton, tenisin eski 1 numarası Serena Williams ile birlikte Chelsea'yi satın almak için Roman Abramovich'e teklifte bulunan Martin Broughton'a 10'ar milyon sterlinlik yatırım yapma kararı aldı.

Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

İkilinin, haftalarca süren görüşmelerin ardından Broughton ile temasa geçtiği ve toplamda 20 milyon sterlinlik yatırım yapacakları kaydedildi.

Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

Broughton liderliğindeki konsorsiyumun diğer yatırımcıları arasında Medya ve telekom şirketi Rogers Communications, 2026 FIFA Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold, Taipei Fubon Braves ve Fubon Guardians beyzbol takımlarının sahibi olan Tayvanlı Tsai ailesi yer alıyor.

Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

Ajansspor'un Sky News'ten derlediği habere göre Broughton'un grubu, Chelsea'yi Rus milyarder Roman Abramovich'ten satın almak için teklifte bulunan üç girişimciden biri.

Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!

Londra devi için yarışa giren diğer isimler ise LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly ve Boston Celtics'in sahibi Stephen Pagliuca.

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