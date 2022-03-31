Kulupler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünkü toplantı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi ile ilgili toplantının 4 Nisan Pazartesi gününe kaldığını açıklayan Ağaoğlu, Süper Lig'de hakemler için alınan kararın Tahkim'den döndüğünün hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "3 kulüpten de açıklama geldi. Her kulüp düşüncesini açıklamakta özgürdür. Ancak, TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu yetki var. Görev ve sorumlukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF'dir. MHK ve Tahkim'in verdiği kararların sorumlusu TFF'dir. Biz ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor. Haziranda kongre var. Eğer bir sıkıntı varsa, bunun kararının verileceği yer genel kuruldur."

TRABZONSPOR HAKKIYLA LİDER

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuştu. Ligin tesciliyle ilgili soruya Gümüşdağ, "Tescille ilgili bir şey olamaz. Trabzonspor hakkıyla, oynadığı oyunla orada. Konya da inanılmaz bir şekilde mücadele veriyor. Ligin tescil edilmesiyle ilgili bir şey olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

SUNİ GÜNDEM!

Ligin tescili sorusuna yanıt veren Ağaoğlu, "Gereksiz gündem yaratan şeyler. Nneye göre tescil edilmesin? Neye dayanarak, hangi veriye dayanarak, suni gündem için ortaya atılmış şeyler." yorumunu yaptı.