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Cezayir - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cezayir - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 17:00
Cezayir - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası Elemeleri

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Cezayir - Kamerun maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, Cezayir - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEZAYİR - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Cezayir - Kamerun maçı 29 Mart Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak. Cezayir - Kamerun maçının yayıncısı bulunmuyor.

CEZAYİR - KAMERUN MUHTEMEL 11'LER

Cezayir: Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun, Bassey; Onyeka, Aribo; Lookman, Iheanacho, Dennis; Osimhen

Kamerun: Wollacott; Mensah, Amartey, Djiku, Odoi; Partey, Baba, Kudus; J. Ayew, Afena-Gyan, A. Ayew

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