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MISIR - SENEGAL MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Mısır - Senegal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal bu akşam karşı karşıya gelecek! "Mısır - Senegalmaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevabı ve birçok futbolsever tarafından merakla beklenen Mısır - Senegal maçının anlık skoru haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00
MISIR - SENEGAL MAÇI CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Mısır - Senegal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden Mısır, topladığı 14 puanla grubu lider tamamladı. H Grubu'nda yer alan Senegal ise 16 puan toplayarak grubu zirvede noktaladı.

MISIR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 22.30'de başlayacak. Mısır - Senegal maçının yayıncısı bulunmuyor.

MISIR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Mısır: El-Shennawy; El-Wensh, Abdelmomen, Ashraf, Fatouh; H Fathi, El-Sulya, Elneny; Salah, Marmoush, Trezeguet

Senegal: Mendy; M. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy, Gueye; Mane, Kouyate, Sarr

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