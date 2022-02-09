A Spor canlı şifresiz izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) CANLI YAYIN | A SPOR CANLI İZLE

👉 Bandırmaspor - Sivasspor maçını canlı takip etmekiçin tıklayınız...

👉 Hatayspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

👉 Denizlispor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Bandırmaspor - Sivasspor, Hatayspor - Antalyaspor ve Denizlispor - Trabzonspor maçları A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan A Spor izle, A Spor canlı izle, A Spor ZTK izle, Ziraat Türkiye Kupası izle Aspor aramaları da yapılıyor.

A SPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

A SPOR NASIL İZLENİR?

A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal

A SPOR RADYO

Adana Merkez Alihocalı Köyü 92.3

Ankara Merkez Dikmen 1 96.4

Antalya Alanya Bektaş Tepe 91.7

Antalya Merkez Mazı Dağı 1 105.3

Aydın Kuşadası Kese Dağı 100.3

Balıkesir Merkez İkinci Sakarya Mahallesi 90.3

Bursa Merkez Gündoğdu 1 92.9

Çanakkale Merkez Radartepe 1 97.8

Denizli Merkez Çöplük Tepe 95.5

Diyarbakır Merkez Talaytepe 94

Edirne Merkez Buçuk Tepe 90.3

Erzurum Merkez Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 2 100.2

Eskişehir Merkez Kozkayı Köyü 2 91.3

Gaziantep Merkez Kayak Mevkii 1 89.5

Gümüşhane Merkez Kuşakkaya 103

İstanbul Üsküdar Çamlıca 2 93.0

İzmir Bergama Tiyetli Köyü 87.8

İzmir Çeşme Çakabey Mevkii 92.9

İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 100.2

Kayseri Merkez Mimarsinan 1 92.3

Kocaeli Merkez İfraziye Köyü 92.9

Konya Merkez Akyokuş 107.7

Malatya Merkez Yıldız Tepe 2 98

Mersin Merkez Kocahamzalı 2 92.7

Muğla Bodrum Göktepe Mevki 102.1

Muğla Marmaris Marina Üstü 100.2

Muğla Merkez Karadağ 102.9

Osmaniye Merkez Antentepe 98.6

Samsun Merkez Bakacak Tepe 104.7

Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 97.8

Trabzon Merkez Boztepe 104.4

Zonguldak Merkez 10 Temmuz Mahallesi 100.7