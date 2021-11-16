Haberler Futbol Hollanda Norveç maçı CANLI izle! Hollanda Norveç maçı canlı anlatım

Hollanda Norveç maçı CANLI izle! Hollanda Norveç maçı canlı anlatım

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan son maçlarla devam ediyor. A Milli Takım'ımızın yer aldığı G Grubu 10. maçında Hollanda sahasında Norveç'i konuk ediyor. Zorlu mücadeleden çıkacak sonuç Türkiye'nin gruptaki kaderi açısından büyük önem taşıyor. Feyenoord Stadyumu'nda oynanan Hollanda - Norveç müsabakasında Fransız hakem François Letexier düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:43
Hollanda Norveç maçı CANLI izle! Hollanda Norveç maçı canlı anlatım

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşıyor. Dünya kupası bileti alma adına kritik bir önem taşıyan mücadele A Milli Takım'ımızı yakından ilgilendiriyor. Karadağ ile deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlıların bir gözü de Hollanda - Norveç müsabakasına çevrilmiş durumda.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan Hollanda - Norveç müsabakasında Fransız hakem François Letexier düdük çalıyor.


HOLLANDA - NORVEÇ MAÇINDA İLK 11'LER
Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda - Norveç maçı saat 22:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Ortalık karıştı! Annesini mutfağa kilitledi, olayı duyup gelen babası kemerle oğluna koltuk değnekleriyle gazetecilere saldırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor