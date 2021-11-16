Hollanda Norveç maçı CANLI izle! Hollanda Norveç maçı canlı anlatım

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında Hollanda ile Norveç kozlarını paylaşıyor. Dünya kupası bileti alma adına kritik bir önem taşıyan mücadele A Milli Takım'ımızı yakından ilgilendiriyor. Karadağ ile deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlıların bir gözü de Hollanda - Norveç müsabakasına çevrilmiş durumda.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan Hollanda - Norveç müsabakasında Fransız hakem François Letexier düdük çalıyor.







HOLLANDA - NORVEÇ MAÇINDA İLK 11'LER

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Elyounoussi, Solbakken, Sörloth

HOLLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hollanda - Norveç maçı saat 22:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.