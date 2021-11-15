İngiltere gol oldu yağdı! San Marino - İngiltere : 0-10 | MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I grubu son hafta maçında San Marino ile İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde hem grup lideri hem de maçın favorisi konumunda bulunan İngiltere, mücadeleyi 10-0 kazanarak Katar'ın yolunu tuttu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Harry Maguire, 15. dakikada Fabbri kendi kalesine, 27, 31, 39 ve 42. dakikalarda Harry Kane, 58. dakikada Emile Smith Rowe, 69. dakikada Tyrone Mings ve 79. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

Ayrıca San Marino 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından İngiltere I grubunu lider tamamladı.

İşte I grubundaki puan durumu;

I GRUBU

1- İNGİLTERE: 26

2- POLONYA: 20

3- ARNAVUTLUK: 18

4- MACARİSTAN: 17

5- ANDORRA: 6

6- SAN MARİNO: 0