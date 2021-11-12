İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

İTALYA - İSVİÇRE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - İsviçre maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Bernardeschi, Insigne

İsviçre: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei, Zakaria; Steffen, Gavranovic, Shaqiri