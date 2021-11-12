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İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Son Avrupa Kupası şampiyonu İtalya sahasında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:33
İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | Dünya Kupası Elemeleri

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İtalya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - İsviçre maçı 12 Kasım Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Bernardeschi, Insigne

İsviçre: Sommer; Widmer, Schar, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei, Zakaria; Steffen, Gavranovic, Shaqiri

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