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Ozan Tufan ilk kez sahne aldı! Watford Stoke City : 1-3 | MAÇ SONUCU

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 00:13
Ozan Tufan ilk kez sahne aldı! Watford Stoke City : 1-3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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