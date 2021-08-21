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Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth Marsilya'ya mı transfer oluyor? Babasından açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir iddia geldi. Alman basını oyuncunun milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Olympique Marsilya'ya transfer olabileceğini yazdı. Bu arada Sörloth'un babasından da dikkat çeken bir açıklama geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:21
Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth Marsilya'ya mı transfer oluyor? Babasından açıklama geldi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig ile Olympique Marsilya, yıldız futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başladı.

Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade edilirken oyuncunun babasının Norveç televizyonuna yaptığı açıklama dikkat çekti. Göran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılma ihtimalinin yüzde 150 olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un eski golcüsünün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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