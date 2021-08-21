Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth Marsilya'ya mı transfer oluyor? Babasından açıklama geldi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Leipzig ile Olympique Marsilya, yıldız futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başladı.

Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade edilirken oyuncunun babasının Norveç televizyonuna yaptığı açıklama dikkat çekti. Göran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılma ihtimalinin yüzde 150 olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un eski golcüsünün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.