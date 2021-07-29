Son dakika spor haberi: TFF'den Orman Projesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), orman yangınlarınlarına karşı duyarlı bir karar aldı. Resmi siteden yapılan duyuruda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere maçlarda görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikileceğini açıkladı.

İşte o açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.