Kadınlar daha da güzelleştirir!

TFF ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Kadınlar Günü'nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak amacıyla imzalanan anlaşmaya göre Turkcell, 2022'nin sonuna kadar Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin isim sponsoru oldu. Törene katılanlar arasında Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de vardı. Usta hoca, "Kadınımız saygıyı da sevgiyi de hak ediyor. Kadınlara gereken saygı ve sevgiyi vermeliyiz. Kadınların futbola kucaklayıcı, samimi duygularını yansıtmasında her zaman yarar var. Kadının zarif olan güzelliğini katarak futbolu daha güzel hale getirebiliriz" dedi.

GÜNEŞ şöyle devam etti: Uzun zamandır futbolun içindeyim. Kadınların kamplarının böyle hazırlandığını hatırlamıyorum. Bir miras bırakmanızı istiyoruz. Hem ruj sürün, hem top sürün, ikisini de yapabilirsiniz. Ülkemizi iyi temsil ediyorsunuz. Kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. Zaman zaman haksızlığına uğrarsanız bile sonunda başarılı olacaksınızdır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Emekleri, sevgileri, yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü TFF adına yürekten kutluyorum. Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin son bulması için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması ve gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini aktaran Özdemir, ilerleyen dönemlerde kadın futboluyla ilgili farklı projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydedip müjdeli haberler verdi:

"PANDEMİ nedeniyle tüm dünyada birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Kadın ligimizi yakın bir zamanda başlatacağız. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Tahmin ediyorum 17 Nisan'da kadınlar ligini başlatacağız. Hedefimiz 2023 yılında kadın hakemlerimize de Süper Lig'de görev vermek."