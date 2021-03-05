PFDK’dan 2’şer maç ceza çıktı

Göztepe maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı Luckassen, Hatayspor maçında kızaran Ankaragücü'nden Paintsil, Rize mücadelesinde atılan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'a 2'şer maç men cezası verildi. Ayrıca Paintsil'e 8 bin 700, Medipol Başakşehir oyuncusu Uğur Uçar'a ise 900 lira para cezası verildiği bildirildi.