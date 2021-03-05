Haberler Futbol PFDK’dan 2’şer maç ceza çıktı

PFDK’dan 2’şer maç ceza çıktı

kararları açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
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