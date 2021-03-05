Göztepe maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı Luckassen, Hatayspor maçında kızaran Ankaragücü'nden Paintsil, Rize mücadelesinde atılan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'a 2'şer maç men cezası verildi. Ayrıca Paintsil'e 8 bin 700, Medipol Başakşehir oyuncusu Uğur Uçar'a ise 900 lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK’dan 2’şer maç ceza çıktı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50