TFF'den 'seyircili' maç açıklaması! "1 Nisan'a kadar mümkün değil"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol liglerinde maçların 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Özdemir, konuyla ilgili olarak, "1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİLİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Özdemir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2021 Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak için uğraştıklarını da belirtip şu ifadelere yer verdi:

"Olimpiyat Stadı'mız iyi değil, çok iyi durumda. İstanbul şartlarına uygun en iyi çimleri seçtik ve getirdik. Biz Hollanda maçını Galatasaray'ın sahasında oynamak istedik ama maalesef sahanın son halini gördünüz. Şu anda Şenol Hocamız o maçı orada oynasak mı oynamasak mı diye düşünüyor. Belki o maçı da Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabiliriz. Sahada önemli olan drenajların ve bakımların düzenli olması lazım. Drenaj sistemi nedir? Kar yağdığında karın eriyip su hale gelmesinden sonra drenaj sisteminin bu suyu çekmesi lazım.

Her statta yapılabilir. Ama hem bütçe lazım, proje hazırlamak lazım, yetkili insanların bu işi yapması lazım. Bu bizim sorumluluğumuzda değil ama bizden yardım istenirse yardım ederiz.

Şampiyonlar Ligi finalinde stada seyirci alınması durumunun kesinleşmesi için 1 Nisan'ı beklemek zorundayız."

"EN İYİ VAR SİSTEMİ BİZDE"

En iyi VAR sistemine sahibiz. En iyi teknik kapasiteli VAR sistemi bizde. İnsan işin içinde olunca hata olabilir. Burada kasıt aramak lazım. Neymiş ligi dizayn ediyormuşuz. Biz bu ligi ancak bu hakemlerle tamamlayabiliriz.

Maç başladıktan sonra futbolcular ve teknik direktörler hakeme yardım etmezse, dünyanın en iyi hakemini getirseniz bile iyi bir maç yönetemez. Lütfen yöneticilerimiz taraftara mesaj vermek için hakemlerimizi kötülemesinler.

MHK başkanımız gerekli olduğunda hakemleri kontrol edip gerekli cezaları veriyor. Gerçek bir tespiti olan varsa biz onun üzerine gideriz. Bir haksızlık varsa gerekli cezaları veriyoruz. Herkes müsterih olsun. Sene sonu kim hak ederse o şampiyon olacaktır."