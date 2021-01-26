Alt liglerden haberler (26.01.2021)

DIALLO KEÇİÖREN'DE

Keçiörengücü, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gineli oyuncu daha önce Yeni Malatya ve Hatay'da da görev yapmıştı.

SOMA'DAN İKİ TAKVİYE

Misli.com 3. Lig 3. Grup lideri Somaspor, kadrosunu 2 takviye ile güçlendirdi. Siyahbeyazlılar, Antalyaspor'dan sağ kanat Erman Herman Vardar (19) ve Modafenspor'dan 10 numara Alper Uğuz (21) ile anlaştı.

TEK MAÇLA BAŞLIYOR

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Beyaz Grup'ta 24 Erzincan'ın, Amed Sportif'i konuk edeceği mücadele saat 13.00'te start alacak.