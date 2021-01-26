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Alt liglerden haberler (26.01.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (26.01.2021)

DIALLO KEÇİÖREN'DE
, son olarak 'nde forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gineli oyuncu daha önce ve 'da da görev yapmıştı.

SOMA'DAN İKİ TAKVİYE
Misli.com 3. Lig 3. Grup lideri , kadrosunu 2 takviye ile güçlendirdi. Siyahbeyazlılar, 'dan sağ kanat (19) ve 'dan 10 numara (21) ile anlaştı.

TEK MAÇLA BAŞLIYOR
Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Beyaz Grup'ta 24 Erzincan'ın, 'i konuk edeceği mücadele saat 13.00'te start alacak.

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