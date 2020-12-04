Genç yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium, dünyada futbol için teknoloji geliştiren start up'ların sıralandığı Football Tech Report 2020'de listeye Türkiye'den giren tek start up oldu. Scoutium, ilk 10 şirket arasında.
Scoutium’dan büyük başarı
Genç yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium, dünyada futbol için teknoloji geliştiren start up'ların sıralandığı Football Tech Report 2020'de listeye Türkiye'den giren tek start up oldu. Scoutium, ilk 10 şirket arasında.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:18 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50