Haberler Futbol Scoutium’dan büyük başarı

’dan büyük başarı

Genç yetenekleri keşfeden dijital gözlemciliği platformu , dünyada futbol için teknoloji geliştiren start up'ların sıralandığı 2020'de listeye 'den giren tek start up oldu. Scoutium, ilk 10 şirket arasında.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:18 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Scoutium’dan büyük başarı

Genç yetenekleri keşfeden dijital gözlemciliği platformu , dünyada futbol için teknoloji geliştiren start up'ların sıralandığı 2020'de listeye 'den giren tek start up oldu. Scoutium, ilk 10 şirket arasında.

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