Almanya'da Joachim Löw için karar! Ayrılıyor mu?

Almanya Milli Takımı ile sayısız başarı ve kupa kazanan dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'ün, UEFA Uluslar Ligi'den alınan ağır mağlubiyet sonrası ayrılacağı iddia edilmişti.

El Figaro, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde duruma son noktayı koydu.

GÖREVE DEVAM EDECEK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İspanya mağlubiyetinin ardından Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi ve Başkan Fritz Keller'in, yola Löw ile devam edilmesinin en doğru tercih olacağını savunduğu ifade edildi.