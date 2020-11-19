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'da için karar! Ayrılıyor mu?

Son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 6-0 kaybeden 'da 'ün geleceği tartışma konusu olmuştu. El Figaro, konu ile ilgili yazdığı haberde tartışmalara son noktayı koydu. Peki, Löw Almanya Teknik Direktörü olarak kariyerine devam edecek mi? Yoksa, istifa  mı edecek? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:09 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 15:12
Almanya'da Joachim Löw için karar! Ayrılıyor mu?

Milli Takımı ile sayısız başarı ve kupa kazanan dünyaca ünlü 'ün, UEFA Uluslar Ligi'den alınan ağır mağlubiyet sonrası ayrılacağı iddia edilmişti.

El Figaro, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde duruma son noktayı koydu.

GÖREVE DEVAM EDECEK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İspanya mağlubiyetinin ardından Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi ve Başkan Fritz Keller'in, yola Löw ile devam edilmesinin en doğru tercih olacağını savunduğu ifade edildi.

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