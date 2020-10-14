Haberler Futbol Hırvatistan 1-2 Fransa | MAÇ SONUCU

1-2 | MAÇ SONUCU

Uluslar A Ligi 4. maçında sahasında 'yı konuk etti. Deplasman ekibi Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Hırvatistan'ın tek golü Nikola Vlasic'ten geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:56
Hırvatistan 1-2 Fransa | MAÇ SONUCU

'nde ile , Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Fransa maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Fransa'nın golleri 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

forması giyen Hırvat Domagoj Vida, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Lig A Grup 3'te yer alan iki takımın karşılaşması sonrası; Fransa puanını 10'a yükseltti. Ev sahibi Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Fransa, Uluslar Ligi'nde kalan iki maçını sırasıyla Portekiz'le deplasmanda ve 'le sahasında oynayacak. Hırvatistan, kalan iki maçında sırasıyla İsveç'le deplasmanda ve Portekiz'le sahasında karşılaşacak.

HUGO LLORIS TARİHE GEÇTİ
Fransa kalecisi , 72. resmi milli maçına çıkarak ülke tarihine geçti. Lloris, 71 maça çıkan Fransız futbolu efsanesi Lilian Thuram'ı geçerek bu rekora ulaştı.

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