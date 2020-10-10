Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la oynadığı hazırlık maçına Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında yaşanan 'tokat' olayı damga vurdu. Bir pozisyon sırasında iki oyuncu tartışırken, Marcao, milli futbolcuya tokat attığı iddia edildi. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte tüm detaylar;

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ümit Milli Takım'da ise toplam 8 maça çıkan genç yıldız, 3 gol kaydetti.