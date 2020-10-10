Haberler Futbol Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?

kimdir? , nereli? Hangi takımda oynuyor?

'ın 'la oynadığı hazırlık maçına Marcao ile arasında yaşanan '' olayı damga vurdu. Bir pozisyon sırasında iki oyuncu tartışırken, Marcao'nun, milli futbolcuya tokat attığı iddia edildi. Bu olay sonrası insanlar arama motorlarında Halil Dervişoğlu kimdir? ? Nereli? Hangi takımda oynuyor? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Halil Dervişoğlu hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:25
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?

'ın 'la oynadığı hazırlık maçına Marcao ile arasında yaşanan '' olayı damga vurdu. Bir pozisyon sırasında iki oyuncu tartışırken, Marcao, milli futbolcuya tokat attığı iddia edildi. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve ? Hangi takımda oynuyor? İşte tüm detaylar;

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da 'nın kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ümit Milli Takım'da ise toplam 8 maça çıkan genç yıldız, 3 gol kaydetti.

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